Джерело - Чемпіон.

Народна депутатка Верховної Ради України IX скликання, "слуга народу" Ірина Борзова публічно вказує, що Закон один, але не для всіх...

Напередодні Борзова провела стрім (пряму трансляцію) з НСК Олімпійського матчу Ліги чемпіонів Динамо - Барселона, чим порушила статтю 176 Кримінального кодексу України - Про авторське право.

Зокрема:

Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, - караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Зазначимо, купуючи квиток на гру (хоча є великі сумніви, що депутатка придбала його за гроші), людина купує лише право на перегляд поєдинку.

П.С. Буквально через кілька хвилин після виходу матеріалу відео зі сторінки депутатки були видалені.

Судячи з кометарів під відео, електорат Борзової, який полюбляє безкоштовне споживати дуже дорогий кронтент, - у захваті.

Нагадаємо, офіційними трансляторами матчів Ліги чемпіонів є медіасервіс Мегого та компанія Воля. Зробивши прості арифметичні розрахунки - 99 940 (кількість переглядів, див. скрін нижче) х 199 (вартість підписки Оптимальна) = 19 888 060 грн нанесених збитків, а це вже нанесені збитки у особливо великих розмірах. П.С. Підрахунки спрощені та досить приблизні, бо враховувались не всі чинники, однак дуже показові. А це вже зовсім інша Стаття кримінального кодексу України.

Цікаво, що на тому ж медіасервісі Мегого є контент під продюсуванням Барулі.

Хто ж така ця Ірина Борзова? Дівоче прізвище - Баруля. Народна депутатка - донька відомого в минулому КВНщика, Наум Баруля - є одним із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє ТОВ Студія "Квартал-95" разом із ТОВ "Драйв продакшн", очолюваним Барулею. Ведучим шоу до обрання на посаду президента був Володимир Зеленський. Баруля й Зеленський донедавна також були партнерами по згадуваному "Драйв продакшн"(через кіпрську компанію Зеленського ГРІН ФЕМІЛІ ЛТД), ТОВ "Продюсерський центр Ліга Сміху" та ГО "Молодіжний центр "Ліга сміху". Серед інших співвласників у зазначених компаніях присутні недавні бізнес-партнери та соратники Зеленського, зокрема, Тімур Міндіч, Борис та Сергій Шефіри.

Також Боруля очолював українську філію "КВН" і досі значиться керівником українських підприємств ведучого Олександра Маслякова - ТОВ "КВН Продакшн", ТОВ "КВН ТВ" та ТОВ "АМіК Україна". У "КВН Продакшн" та "АМіК Україна" Барулі належить по 5% статутного фонду. Остання із зазначених компаній прописана за адресою вже згадуваних кримських фірм Барулі. Відомості про перереєстрацію цього підприємства після окупації півострова відсутні. При цьому Баруля залишається власником низки компаній з кримською пропискою, які були перереєстровані при окупаційній владі, однак на інших власників. Зокрема, ТОВ "Атракціон" та ТОВ "Таврида-92".

Тож кому як не Борзовій знати про авторське право, навіть абстрагуючись, що вона Народна депутатка?! Цікаво, Слуга народу також буде стрімити й концерти Кварталу 95 та Ліги сміху чи будь-який фільм "Кварталу" прямісінько з зали кінотеатру?! Питання риторичне...

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