Фоторепортаж: Динамо - Барселона (0:1)

Динамо знову не забило гол

Джерело - Чемпіон.

У рамках 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо вдома поступилось Барселоні.

Ліга чемпіонів

Група Е, 4 тур

2 листопада

Динамо - Барселона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Фаті

Динамо: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 77), Сирота, Забарний, Караваєв, Сидорчук (к), Шапаренко (Шепелєв, 81), Буяльський (Лєднєв, 81), Циганков, де Пена (Вербич, 77), Гармаш (Вітіньйо, 71).

Барселона: Тер Штеген, Альба, Гарсія, Ленгле (Араухо, 79), Мінгуеса, Бускетс (к), Френкі Де Йонг, Гонсалес, Депай, Фаті (Бальде, 88), Гаві (Дембеле, 65).

Попередження: Гармаш (41), Буяльський (45+1) - Гарсія (20), Гаві (46), Ленгле (50).

Нагадаємо, народна депутатка від Слуги народу публічно порушує закон і хизується цим.

Фото: Денис Носов, Чемпіон