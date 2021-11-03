Сабо оцінив шанси Динамо на євровесну

Динамо не зможе вийти з групи Ліги чемпіонів.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

"Думаю, що третє місце Динамо, на жаль, не світить. Бенфіку на виїзді перемогти буде важко. Точніше – майже неможливо, оскільки вдома лісабонці дуже сильно грають.

А потім з Баварією ще боротися – певен, без шансів. Проти мюнхенської команди зараз не має значення хто і де грає – вдома чи на виїзді. Думаю, ще й ця Барселона з'їздить до Мюнхена та отримає по повній програмі. Тому Динамо необхідно постаратися більш-менш гідно завершити турнір – хоча б із забитими м'ячами", – сказав Сабо.