Аль-Садд висунув ультиматум Барселоні через Хаві

Катарський клуб висунув свої умови

Аль-Садд вимагає від Барселони розпочати офіційні переговори з приводу переходу свого головного тренера Хаві та сплатити за нього компенсацію.

Про це повідомляє AS.

Актуально: Динамо - Барселона 0:1. Огляд матчу

Аль-Садд обурений поведінкою Барселони, яка хоче призначити Хаві головним тренером замість звільненого минулого тижня нідерландця Рональда Кумана. Катарцям не подобається, що каталонці ведуть переговори безпосередньо з іспанським фахівцем, а до клубу досі не надійшла офіційна пропозиція про трансфер від президента Барселони Жоана Лапорти.

Крім цього, Аль-Садд вимагає сплатити за Хаві компенсацію у 1 млн євро, яка прописана у його контракті.

Нагадаємо, Хаві узгодив контракт з Барселоною.