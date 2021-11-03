Джерело - Чемпіон.
Барселона оголосить про підписання Хаві у якості головного тренера найближчим часом.
Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
Контракт з легендарним гравцем буде розрахований до 2024 року.
Актуально: Динамо - Барселона 0:1. Огляд матчу
Каталонці оголосять про підписання Хаві у понеділок.
На думку керівництва, колишній капітан "блаугранас" добре знає клуб і буде працювати з молоддю.
Нагадаємо, Хаві узгодив контракт з Барселоною.
Барселона мінімально переграла Динамо у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.