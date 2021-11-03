Каталонці оголосять про підписання легендарного півзахисника в понеділок

Джерело - Чемпіон.

Барселона оголосить про підписання Хаві у якості головного тренера найближчим часом.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Контракт з легендарним гравцем буде розрахований до 2024 року.

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Каталонці оголосять про підписання Хаві у понеділок.

На думку керівництва, колишній капітан "блаугранас" добре знає клуб і буде працювати з молоддю.

Нагадаємо, Хаві узгодив контракт з Барселоною.

Барселона мінімально переграла Динамо у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.