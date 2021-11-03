Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду покращив свій рекорд за кількістю голів у Лізі чемпіонів.
У матчі з Аталантою (2:2) португалець став автором дубля, принісши команді нічию.
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Тепер на рахунку португальця 139 голів у цьому турнірі. Він лідирує у списку бомбардирів.
Роналду - перший гравець МЮ з 2003 року, який забив у 4 матчах ЛЧ поспіль. Португалець забив 127-й гол за манкуніанців і обійшов Оле Гуннера-Сульшера.
Роналду став найстаршим гравцем Юнайтед з 2+ голами у матчі єврокубка.