Португалець оновив свій рекорд за кількістю голів у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду покращив свій рекорд за кількістю голів у Лізі чемпіонів.

У матчі з Аталантою (2:2) португалець став автором дубля, принісши команді нічию.

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Тепер на рахунку португальця 139 голів у цьому турнірі. Він лідирує у списку бомбардирів.

Роналду - перший гравець МЮ з 2003 року, який забив у 4 матчах ЛЧ поспіль. Португалець забив 127-й гол за манкуніанців і обійшов Оле Гуннера-Сульшера.

Роналду став найстаршим гравцем Юнайтед з 2+ голами у матчі єврокубка.