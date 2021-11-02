Баварія розгромила Бенфіку з Яремчуком, Аталанта Маліновського втратила перемогу над Манчестер Юнайтед. Результати 4 туру Ліги чемпіонів

Результати 4 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та був замінений на 64-й хвилині матчу проти Баварії.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський у матчі проти Манчестер Юнайтед на полі так і не з'явився.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22

4 тур, 2 листопада

Група F

Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Ілічич, 1:1 - 45+1 Роналду, 2:1 - 56 Сапата, 2:2 - 90+2 Роналду

Вільярреал - Янг Бойз 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Капу, 2:0 - 89 Груневелд

Група Е

Баварія - Бенфіка 5:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 26 Левандовський, 2:0 - 32 Гнабрі, 2:1 - 38 Морату, 3:1 - 49 Сане, 4:1 - 61 Левандовський, 4:2 - 74 Нуньєс, 5:2 - 84 Левандовський

Група G

Севілья - Лілль 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Окампос, 1:1 - 43 Девід, 1:2 - 51 Іконе

Група Н

Ювентус - Зеніт 4:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Дибала, 1:1 - 26 Бонуччі (автогол), 2:1 - 58 Дибала (пен), 3:1 - 74 К’єза, 4:1 - 82 Мората, 4:2 - 90+2 Азмун

Раніше, Челсі обіграло Мальме.