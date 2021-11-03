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Зоря - Верес: Де дивитися матч УПЛ

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Матч відбудеться у неділю, 7 листопада
Зоря - Верес: Де дивитися матч УПЛ
#Верес, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру УПЛ луганська Зоря зустрінеться з рівненським Вересом.

Матч відбудеться у неділю, 7 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі УНІАН.

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