 Динамо - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн матч УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Ворскла: Де дивитися матч УПЛ

Сьогодні 12:24 198 0
Матч відбудеться у суботу, 6 листопада
Динамо - Ворскла: Де дивитися матч УПЛ
#Динамо, #Ворскла

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру УПЛ київське Динамо вдома зіграє з полтавською Ворсклою.

Матч відбудеться у суботу, 6 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі 2+2.

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