Бущан: Ми ще маємо шанси продовжити виступ у єврокубках

Результат поєдинку Динамо - Барселона у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів (0:1) не є справедливим.

Про це заявив голкіпер киян Георгій Бущан.

"Думаю, що рахунок не за грою. Ми старалися та мали багато моментів, у яких Барселону врятував воротар. Засмучені результатом. Переглянемо цей матч і зробимо висновки", - заявив голкіпер.

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"Результат так собі, ми налаштовувалися на перемогу та грали на перемогу. Думаю, це було сьогодні видно, гра з нашого боку вийшла хорошою. Але, на жаль, програли. Ситуація у групі – це не кінець світу. Ми не опускаємо руки, попереду ще два матчі. Навесні ми ще маємо шанси продовжити виступ у єврокубках", - сказав Бущан.