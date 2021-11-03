Київський клуб не реалізував свої моменти

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо зіграло на одному рівні з Барселоною в матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів (0:1).

Про це заявив тренер киян Мірча Луческу.

"На жаль, ті моменти, які ми мали, ми не реалізували. Хоча ми створювали моменти. Ті голи, які ми забиваємо в чемпіонаті в таких самих ситуаціях, у нас не виходить забивати тут. Але я вірю, що ми зростатимемо", - заявив фахівець.

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"Вважаю, що сьогодні ми заслуговували здобути як мінімум нічию. Ми добре зіграли з Барселоною, на рівні з цією великою командою, і, як мінімум, заслуговували на нічию. Сьогодні ми грали сміливіше, ніж у попередніх матчах, впевненіше контролювали м'яч, впевненіше йшли в атаку", - сказав Луческу

Нагадаємо, Де Пена став найкращим гравцем Динамо у матчі з Барселоною.