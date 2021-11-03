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Баварія та Ювентус достроково вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:41 783 0
Баварія та Ювентус достроково вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів
#Баварія, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Після зіграних матчів 4 туру Ліги чемпіонів Баварія та Ювентус вийшли до плей-оф турніру.

У групі E  Баварія завдала поразки Бенфіці (5:2) і достроково вийшла до 1/8 фіналу. Мюнхенці на вісім очок випереджають Бенфіку, що перебуває на третьому місці. Цю різницю не відіграти за два тури. Відзначимо, що у цій групі Динамо ще має шанси здобути путівку до плей-оф Ліги Європи.

У групі Н Ювентус здобув чотири перемоги у чотирьох турах і випереджає Зеніт, який йде третім, на 9 очок. Ця різниця очок дозволила туринцям достроково вийти до плей-оф турніру.

Результати 4-го туру за 2 листопада:

Турнірні таблиці груп Е, F, G та Н:

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