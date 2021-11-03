Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар: матч-центр

3 листопада у Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу відбудеться матч четвертого туру Ліги Чемпіонів-2021/22 Реал Мадрид - Шахтар. Поєдинок стартує о 19:45 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Дані Карвахаль - про Андрія Луніна:

Шахтар провів тренування на Сантьяго Бернабеу:

Матч розсудить бригада арбітрів на чолі з французом Бенуа Бастьєном.

Читайте наш анонс і прогноз на цю гру.

Генеральний директор Шахтаря клубу Сергій Палкін:

"Настрій перед виїздом до Мадриду хороший, але становище у групі не оптимальне. Чи є ще шанси у Шахтаря пробитися далі? Шанси завжди є. Питання, як легко це буде зробити. Незалежно від цього матчу, нам потрібно їхати до Мадрида та довести, що гра, яка була вдома, – це був не наш день. З таким настроєм треба їхати і доводити, що ми заслуговуємо на більше".