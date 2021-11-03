Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар: матч-центр

Джерело - Чемпіон.
3 листопада у Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу відбудеться матч четвертого туру Ліги Чемпіонів-2021/22 Реал Мадрид - Шахтар. Поєдинок стартує о 19:45 за київським часом.
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Дані Карвахаль - про Андрія Луніна:
"Він один із найпрофесіональніших одноклубників, яких я зустрічав. Він багато працює. У Луніна є одна проблема – перед ним найкращий воротар світу".
Шахтар провів тренування на Сантьяго Бернабеу:
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Матч розсудить бригада арбітрів на чолі з французом Бенуа Бастьєном.
Читайте наш анонс і прогноз на цю гру.
Генеральний директор Шахтаря клубу Сергій Палкін:
"Настрій перед виїздом до Мадриду хороший, але становище у групі не оптимальне. Чи є ще шанси у Шахтаря пробитися далі? Шанси завжди є. Питання, як легко це буде зробити. Незалежно від цього матчу, нам потрібно їхати до Мадрида та довести, що гра, яка була вдома, – це був не наш день. З таким настроєм треба їхати і доводити, що ми заслуговуємо на більше".
Шахтар здобув розгромну перемогу над Десною в рамках 13 туру української Прем'єр-ліги. Огляд матчу:
Реал у більшості здолав Ельче у черговому турі Ла-Ліги.
Шахтар нарешті отримав свій Кубок УЄФА.
Поточна ситуація у групі D:
Очний поєдинок у попередньому турі завершився із рахунком 0:5 на користь Реала. Відеоогляд матчу: