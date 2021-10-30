Джерело - Чемпіон.

До розташування донецького Шахтаря було доставлено виготовлену в Італії точну копію Кубка УЄФА, який гірники завоювали в далекому 2009 році.

Про це повідомоляє пресслужба віцечемпіона України.

"Герої фіналу 2009 року, гравці та менеджмент команди, яка виграла головний єврокубковий трофей в історії України, оцінили легендарний кубок", - йдеться в повідомленні.

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Історичну перемогу у турнірі Шахтар здобув у Стамбулі, обігравши в фіналі німецький Вердер - 2:1. Перша копія Кубка УЄФА залишилась у музеї клубу на Донбас Арені.

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