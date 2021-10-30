 Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Динамо з дублем Сидорчука обіграло Маріуполь у 13 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 462
Динамо - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:36 63
Халеп знищила Костюк у півфіналі турніру в Румунії
Сьогодні 18:18 187 1
АПЛ. Манчестер Сіті - Крістал Пелес: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:57 794
УПЛ. Шахтар - Десна: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:55 1977
Відео дня. 97-річний українець зіграв у теніс з Надалем
Сьогодні 15:17 347
Костюк знищила чинну чемпіонку US Open на шляху у півфінал турніру у Румунії
Вчора 20:32 1499 1
Український боксер Мартон з перемоги розпочав чемпіонат світу у Сербії
Вчора 19:41 628
УЄФА заборонив ПФК Львів брати участь в єврокубках до 2021 року
Вчора 17:58 2975 2
Хаві очолить Барселону перед матчем із Сельтою
Вчора 17:51 793
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Марадоні виповнився б 61 рік: еволюція та найкращі голи
Марадоні виповнився б 61 рік: еволюція та найкращі голи Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:41 5968
Зірка НБА повернувся з роздягальні та подарував дівчинці майку в її день народження
Зірка НБА повернувся з роздягальні та подарував дівчинці майку в її день народження Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:33 135
Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА
Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:33 262
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:39 12884 1
Депай зворушливо попрощався з Куманом, згадавши дитинство
Депай зворушливо попрощався з Куманом, згадавши дитинство Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:32 189
Відео дня. 97-річний українець зіграв у теніс з Надалем
Відео дня. 97-річний українець зіграв у теніс з Надалем Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:17 347
Ракицький забив фантастичний гол зі штрафного в РПЛ
Ракицький забив фантастичний гол зі штрафного в РПЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:47 766
Арена Львів святкує день народження - на ній збірна України зіграла один із найкращих матчів в історії
Арена Львів святкує день народження - на ній збірна України зіграла один із найкращих матчів в історії Андрій Твердохліб
Вчора 19:35 1009
Шевченко зворушливо привітав сина з днем народження
Шевченко зворушливо привітав сина з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 18:58 914 1
Дівчина дня. Запальна брюнетка з вогняним інстаграмом - Аліна Буяльська
Дівчина дня. Запальна брюнетка з вогняним інстаграмом - Аліна Буяльська Андрій Твердохліб
Вчора 17:29 2137
Луческу - персона нон-грата: фанати Динамо продовжують цькувати тренера
Луческу - персона нон-грата: фанати Динамо продовжують цькувати тренера Андрій Твердохліб
Вчора 17:04 896 1
Соромно має бути його партнерам, які тиснуть йому руку: український футболіст засудив камінг-аут Кавалло
Соромно має бути його партнерам, які тиснуть йому руку: український футболіст засудив камінг-аут Кавалло Андрій Твердохліб
Вчора 16:27 1174
У 2006 році вад дер Сар відбив три пенальті в грі з Манчестер Юнайтед, а сьогодні святкує день народження
У 2006 році вад дер Сар відбив три пенальті в грі з Манчестер Юнайтед, а сьогодні святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 14:20 590
Лідер київського Динамо вдруге став батьком
Лідер київського Динамо вдруге став батьком Андрій Твердохліб
Вчора 12:26 749
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006 Андрій Твердохліб
Вчора 12:16 1056
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:37 Футбол Баварія розгромила Уніон, Боруссія Д переграла Кельн. Результати матчів 10 туру Бундесліги 93
18:36 Футбол Динамо - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 63
18:18 Теніс Халеп знищила Костюк у півфіналі турніру в Румунії 187 1
18:09 Футбол Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар: матч-центр 475
18:08 Футбол Аталанта з Маліновським вирвала нічию в Лаціо. Результати матчів 11 туру Серії А 178
18:05 Футбол Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 603
18:04 Футбол Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: матч-центр 1630
17:54 Футбол Металіст близький до трансферу Пауліньйо з Сан-Паулу 156
17:43 Футбол Прикарпаття здобуло вольову перемогу над Ужгородом в 16 турі Першої ліги 138
17:41 Блог Марадоні виповнився б 61 рік: еволюція та найкращі голи 5974
17:33 Блог Зірка НБА повернувся з роздягальні та подарував дівчинці майку в її день народження 140
17:29 Футбол Луческу: У матчі з Маріуполем повелися як любителі, а не професіонали 226
17:16 Пряма трансляція Серія А. Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція. LIVE 1244
17:11 Футбол Реал у більшості здолав Ельче. Результати 12 туру Ла-Ліги 169
16:57 Пряма трансляція АПЛ. Манчестер Сіті - Крістал Пелес: онлайн-трансляція. LIVE 794
16:55 Футбол Арсенал переграв Лестер. Результати 10 туру АПЛ 218
16:55 Пряма трансляція УПЛ. Шахтар - Десна: онлайн-трансляція. LIVE 1977
16:46 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: онлайн-трансляція. LIVE 2608
16:41 Футбол Зінченко залишився у запасі Манчестер Сіті на матч з Крістал Пелес 155
16:33 Блог Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА 269
16:29 Футбол Маріуполь - Динамо 2:3. Огляд матчу 553
16:13 Футбол Судаков та Бондар вийдуть у старті Шахтаря на матч з Десною 294
15:53 Футбол Динамо з дублем Сидорчука обіграло Маріуполь у 13 турі УПЛ 462
15:39 Баскетбол Харківські Соколи розгромили Черкаські Мавпи у Суперлізі 223
15:39 Блог Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 12906 1

Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА

Сьогодні 16:33 Андрій Твердохліб 269 0
Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА

Джерело - Чемпіон.

До розташування донецького Шахтаря було доставлено виготовлену в Італії точну копію Кубка УЄФА, який гірники завоювали в далекому 2009 році.

Про це повідомоляє пресслужба віцечемпіона України.

"Герої фіналу 2009 року, гравці та менеджмент команди, яка виграла головний єврокубковий трофей в історії України, оцінили легендарний кубок", - йдеться в повідомленні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Історичну перемогу у турнірі Шахтар здобув у Стамбулі, обігравши в фіналі німецький Вердер - 2:1. Перша копія Кубка УЄФА залишилась у музеї клубу на Донбас Арені.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()