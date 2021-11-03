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Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар 2:1. Як це було

Сьогодні 21:33 8288 2
Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар 2:1. Як це було
#Шахтар, #Реал, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар мінімально програє Реалу на Сантьяго Барнабеу!

90' Дентіньо отримав жовту картку за фол у центрі поля!

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Судаков небезпечно пробивав з-за меж штрафного майдачника, проте Куртуа вдалося парирувати цей удар.

89' Кроос наважився на дальній удар, але м'яч прийшовся у руки Трубіну.

87' Остання заміна в складі Шахтаря. Дентіньо продовжив гру замість Фернандо.

85' Соломон на фланзі фінтив і нмагався покотити під удар Антоніо, але цей пас перехопив Кроос.

84' Мілітао після кутового пробивав, однак м'яч прилетів точно в руки Трубіну.

82' Мілітао намагався виконати закидання на Йовича, але серб не зміг відірватися від захисник і втратив м'яч.

80' Потрійна заміна від Де Дзербі. Замість Патріка, Тете та Степаненка на поле вийшли Антоніо, Марлос та Судаков.

78' Ще одна зміна від Анчелотті. Йович вийшов замість Бенземи.

76' Модрич виконував передачу на Васкеса у штрафний майданчик, але Ісмаїлі не дав іспанцю дістатися до м'яча.

74' Степаненко небезпечно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але трохи вище воріт пішов м'яч.

72' Заміна в складі Шахтаря. Замість Мудрика на поле вийшов Соломон.

70' Додо небезпечно прострілював, але Фернандо трохи не дотягнувся до м'яча.

69' Патрік класно на дриблінзі прорвався до штрафного майданчика і пробивав по воротах, але захисники Реалу заблокували цей постріл.

68' Бензема з гострого кута вирішив пробити, але цей удар заблокував Матвієнко.

66' Заміна в складі Реалу. Замість Карвахаля на полі з'явився Начо.

65' Майкон виконував закидання на Фернандо, але Алаба головою вибив м'я подалі від своїх воріт.

63' Каземіро грубо збив Додо у центрі поля. Жовта каркта для опорника Реалу.

61' Гол! Реал виходить вперед! Змістився з флангу Вінісіус у штрафний майданчик, обігрався у стінку з Каземіро, після чого покотив поперек на Бензема, який у дотик пробив точно в нижній кут, без шансів для Трубіна.

60' Знову Мудрик по центру прорвався і відпасував на Тете, але постріл бразильця прийшовся у руки Куртуа.

58` Де Дзербі щось активно доводив арбітру за що отримав жовту картку.

56' Патрік класне переведення виконав на Додо, захисник Шахтаря робив простріл, але Алаба перехопив цей пас.

55' Мудрик класно під удар віддав на Тете, але постріл бразильця було заблоковано.

53' Вінісіус намагався виконати крос на Бензему, але француза від м'яча відтіснив Марлон.

51' Васкес накрутив Ісмаїлі на фланзі і прострілив у штрафний майданчик, але Каземіро трохи не дотягнувся до м'яча.

49' Модрич закидав у штрафний майданчик на Вінісіуса, але Матвієнко перехопив цю передачу.

47' Фернандо пробивав з дальньої дистанції, але захисник заблокував цей удар.

46' Другий тайм розпочався!.

Завершується перший тайм! Шахтар завдяки голу Фернандо зберігає паритет у матчі з Реалом.

45' Патрік класним розрізним пасом вивів Фернандо один на один, але бразилець не зміг переграти Куртуа.

44' Пішла подача зі стандарту, але "гірники" відбилися.

43' Степаненко на фланзі намагався у підкаті вибити м'яч з-під ніг суперника, але збив гравця Реала. Штрафний для господарів.

42' Бензема пробивав з небезпечного штрафного, але влучив у стінку.

40' У попередньому епізоді Менді збив Тете, який втікав у контратаку і отримав жовту картку.

39' ГООООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок у матчі! Матвієнко виконав закидання у штрафний майданчик на Патріка, той грудьми скинув на Фернандо, який у дотик пробив потужно під поперечину.

38' Менді подавав у штрафний майданчик, але Степаненко у підкаті перехопив цю передачу.

36' Не поспішають атакувати господарі, такий результат матчу їх цілком влаштовує.

35' Кроос зігрвав атаку Шахтаря, збивши Тете, але усним попередженням обмежився арбітр.

34' Бензема пробивав з меж штрафного майданчика, але трохи вище воріт пішов м'яч.

33' Мудрик навішував на дальню стійку, але там Менді виграв верхову боротьбу в Додо і вбив м'яч в аут.

32' Мудрик черпачком скинув під уадр Фернандо, але бразилець пробив трохи повз ворота.

30' Закидання у штрафний майданчик суперника Патрік виконував на хід Додо, але той у боротьбі проти Менді не зміг пробити по воротах.

28' Майкон перехопив м'яч у центрі поля і намагався швидко розгорнути контратаку, але Алаба прочитав його задум і перехопив пас на Ісмаїлі.

26' По черзі команди контролюють м'яч, проте гострих моментів ми вже досить довго не бачимо.

24' Модрич запускав Менді по флангу, але француз порушив правила у боротьбі з Додо.

22' Мудрик по флангу проривався, але українець не зміг обійти Карвахаля і втратив м'яч.

20' Патрік виконував закидання на Фернандо, але бразильця до м'яча не підпустив Кроос.

18' Модрич зараз отримав м'яч у штрафному майданчику і в дотик пробивав, але Трубін встиг скластися і ногою парирувати цей удар.

16' Втік у штрафний майданчик суперника Мудрик на швидкості після пасу від Патріка, але далеко відпустив від себе м'яч, подарувавши його Куртуа.

14' Гол! Реал відкриває рахунок у матчі! Обрізався у своєму штрафному майданчику Марлон, подарувавши м'яч Вінісіусу, який прострілив поперек на Бензема. Французу залишалося лише влучити у порожні ворота.

12' Вінісіус втікав у контратаку, але Матвієнко у підкаті зупинив бразильця.

10' Алан Патрік наважився на удар з дальньої дистанції, але влучив у стійку бразилець. Пощастило зараз мадридцям.

9' Кроос двічі навішував з корнера, але "ггірники" відбилися.

7' Модрич з небезпечної позиції пробивав, але Трубін дивом урятував свою команду, перевівши м'яч на кутовий.

5' Алаба намагався у штрафний майданчик віддати на Модрича, але Тете перехпоив цю передачу.

3' По флангу закинув Карвахаль на хід Васкесу, але той у боротьбі проти Ісмаїлі випустив м'яч за бокову лінію.

2' Модрич пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Матвієнко заблокував цей удар.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Раніше Шахтар поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА.

Визначилися стартові склади команд:

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Каземіро, Модріч, Кроос – Вінісіус, Бензема (К), Васкес

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко (К) – Тете, Патрік, Мудрик – Фернандо

Донецький Шахтар зіграє проти мадридського Реала в матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в середу, 3 листопада, на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 19:30.

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