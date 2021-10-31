В Аль-Садді незадоволені особистими переговорами Хаві з Барселоною

Хаві близький до того, щоб очолити Барселону

Джерело - Чемпiон.

Керівництво Аль-Садда незадоволене переговорами свого головного тренера Хаві з каталонською Барселоною.

Про це інформує Marca.

Згідно з даними джерела, в Аль-Садді незадоволені, що Барселона не зв'язувалася з катарським клубом з приводу Хаві і веде особисті переговори з фахівцем. Крім того, клуб не схвалює і поведінку Хаві, який відкрито контактує з Барселоною, маючи чинний контракт.

Актуально: Аль-Садд відмовився відпускати Хаві у Барселону

Раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Хаві близький до того, щоб очолити Барселону. З каталонського клубу було звільнено Рональда Кумана. Хаві зараз вважається головним кандидатом на вакантну посаду. Щобільше, низка джерел стверджувала, що тренер уже домовився з Аль-Саддом про розірвання контракту.

Хаві раніше уклав новий контракт із Аль-Саддом, який діє до 2023 року. Але керівництво клубу, за даними ЗМІ, пообіцяло йому, що не заважатиме, якщо він отримає серйозну пропозицію від топ-клубу.