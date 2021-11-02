Власники Манчестер Сіті планують вийти на російський ринок

Джерело - Чемпіон.

Холдинг City Football Group (CFG), який володіє Манчестер Сіті, може придбати 20% акцій московського Спартака.

Про це повідомляє Baza.

Троє англійських представників CFG відвідали матч Спартака з Ростовом, оглянули базу та офіс московського клубу. Також, менеджери провели серію зустрічей із керівниками різних напрямків Спартака.

CFG зацікавлений у російському ринку, а у московському клубі бачать у співпраці з цим холдингом додаткові спонсорські можливості та участь у єдиній скаутській мережі.

Раніше повідомлялося, що Наполі не хоче грати проти Спартака у Москві.