Наполі не хоче грати проти Спартака у Москві

У п'ятому турі Ліги Європи італійський Наполі зіграє проти російського Спартака у Москві. Але в італійському клубі не хочуть відправлятися до Росії на цей матч і прагнуть перенести його в інше місце.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Основна причина – ситуація з коронавірусом в Росії, і Москві зокрема. За офіційними даними, в Росії лише за одну добу 26 жовтня виявлено 36582 випадків зараження коронавірусом. 1123 померло за добу. За цим показником Росія перебуває на другому місці у світі. Для прикладу, в Італії за 26 жовтня не було виявлено смертельних випадків через коронавірус.

Окрім того, в Москві запроваджують посилений карантин.

В Наполі поки офіційно не зверталися до УЄФА з проханням перенести цей матч в інше місце. Але вже розглядають таку можливість.