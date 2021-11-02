Тренер Динамо U-19: Битимемося за перше місце у групі ліги УЄФА

Динамо добре підготувалось до матчу проти Барселони у матчі 4-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

Про це розповів старший тренер Динамо U19 Ігор Костюк.

"Ми проаналізували гру в Барселоні та чітко розуміли, як каталонці грають, за рахунок чого створювали моменти. Вони використовують одну схему, не змінюючи її. Трохи не розібралися при швидких переходах – як ви бачили, моменти виникали і біля наших воріт, але й ми створили достатню кількість гольових епізодів навіть у рівних складах.

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У нас було сьогодні більше моментів, ніж у суперників. Ми добре підготувалися, розібравши Барселону.

Однією ногою ми вже в 1/16 фіналу, тепер битимемося за перше місце у групі", - відзначив Костюк.