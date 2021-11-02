Динамо U-19 - Барселона U-19 4:1. Огляд матчу

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Динамо обіграло Барселону у матчі четвертого туру групового етапу Юнацької Ліги УЄФА.
Актуально: Динамо - Барселона: онлайн-трансляція. LIVE
Динамо U-19 - Барселона U-19 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 2 Діалло, 1:1 - 37 Гаррідо, 2:1 - 45+1 Попов, 3:1 - 66 Дячук, 4:1 - 82 Діалло
Динамо: 1. Нещерет, 8. Бенедюк, 4. Боль, 14. Дячук, 2. Вівчаренко, 17. Бражко, 11. Царенко (5. Скрипник, 90+2), 6. Яцик, 10. Волошин (22. Малиш, 89), 30. Діалло (23. Ель Хамліхі, 86), 7. Попов (9. Горбач, 90+2).
Барселона: 1. Рафус, 2. Хуанола (17. Педрола, 56), 3. Алмейда (12. Валле, 73), 4. Ріад, 5. Сола, 6. Касадо, 10. Альба (18. Луцці, 73), 8. Гаррідо (14. Касас, 84), 7. Акомач, 11. Фуентес, 9. Барбера (16. Бах, 84).
Попереджені: Діалло (26), Бенедюк (54), Вівчаренко (68), Попов (76), Ель Хамліхі (83, не на полі) – Сола (13), Акомач (26), Педрола (85).
Вилучений: Акомач (40, друге попередження).