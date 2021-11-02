Дані Карвахаль прокоментував гру Андрія Луніна

Українському голкіперу Реала Андрію Луніну доводиться боротися за місце у складі з одним із найкращих воротарів світу - Тібо Куртуа.

Про це розповів оборонець мадридського клубу Дані Карвахаль.

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"Він один із найпрофесіональніших одноклубників, яких я зустрічав. Він багато працює. У Луніна є одна проблема – перед ним найкращий воротар світу", – відзначив Карвахаль.

Відзначимо, що Лунін ще не отримував ігрового часу в складі Реала в поточному сезоні.