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Карвахаль виділив основну проблему Луніна у Реалі

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Дані Карвахаль прокоментував гру Андрія Луніна
Карвахаль виділив основну проблему Луніна у Реалі
#Лунін, #Реал

Джерело - football24.ua.

Українському голкіперу Реала Андрію Луніну доводиться боротися за місце у складі з одним із найкращих воротарів світу - Тібо Куртуа.

Про це розповів оборонець мадридського клубу Дані Карвахаль.

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"Він один із найпрофесіональніших одноклубників, яких я зустрічав. Він багато працює. У Луніна є одна проблема – перед ним найкращий воротар світу", – відзначив Карвахаль.

Відзначимо, що Лунін ще не отримував ігрового часу в складі Реала в поточному сезоні.

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