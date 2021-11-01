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Шахтар з 25 гравцями вирушив на матч проти Реала

Сьогодні 17:23 87 0
Шахтар з 25 гравцями вирушив на матч проти Реала
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Шахтаря визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти проти Реала у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

У заявку увійшло 25 гравців. Шахтар має лише одну втрату – до Мадрида не полетів Педріньйо, який продовжує відновлюватись від пошкодження.

Голкіпери: Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Судаков.

Нападники: Дентіньйо, Сікан, Фернандо

Матч проти Реала відбудеться в середу, 3 листопада, початок о 19:45.

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