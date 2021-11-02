Аль-Садд назвав умову відходу Хаві у Барселону

Хаві може очолити Барселону

Катарський Аль-Садд не має наміру відпускати Хаві до Барселони просто так.

Про це повідомляє TV3.

Аль-Садд вимагає, аби Барселона ставилась до катарського клубу як до рівного та не планує відпускати Хаві без вигоди для себе. На їхню думку, каталонці мають запропонувати щось натомість, аби запросити до себе фахівця.

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Одним із варіантів є проведення товариського матчу в Досі, який має стати прощальним для Хаві в Аль-Садді. Таким чином, місцеві уболівальники зможуть побачити наживо топ-клуб та попрощатись із наставником, який пропрацював з командою близько 7 років.

Відзначимо, що контракт 41-річного іспанця з Аль-Саддом розрахований до червня 2023 року.

Раніше Аль-Садд відмовився відпускати Хаві у Барселону.