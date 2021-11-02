Клопп: У моїх командах не було проблем з геями

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтримав гравця Аделаїди Юнайтед Джошуа Кавалло, який зізнався, що він гей.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Звичайно, все має бути не так. Очевидно, що Джош зробив великий вчинок, а це насправді проблема. Це ненормально, людині доводиться робити відкриту заяву, а не просто жити своїм життям, своїм особистим життям. Нікого це не повинно хвилювати.

Що я можу сказати вам після 30 років в індустрії: у мене ніколи не було команди, у роздягальні якої це взагалі стало б проблемою. Проблема широка і над нею, мабуть, треба працювати. Це дуже розчаровує, але зараз справи такі. Ці заяви не потрібні, ніхто не повинен оголошувати про це, і ніхто не має відкриватися.

Мені не доводиться оголошувати, що я гетеросексуал. Подібні явища мають бути цілком нормальними, але зараз це не змінити. Якщо проблема не в роздягальні, то де? Як на це відреагують у медіа? Як сильно на це звернуть увагу? Чи Джош зможе просто повернутися до того, що хоче робити – до гри у футбол? Натовпи на стадіоні ви знаєте, як це буває...

Таке відбувалося й у Манчестері, вони кричали якісь речі. Щиро кажучи, не знаю, чому. Але на стадіоні часто намагаються зачепити. Після таких оголошень це напевно станеться. Потрібно бути сильним, щоб пройти це.

Я бачив його заяву, він виглядає дуже сильною, розумною молодою людиною, і я бажаю йому всього найкращого. Я дійсно вдячний йому за цей вчинок, бо тепер ми знову говоримо про цю тему. Не пам'ятаю, коли її піднімали минулого разу. Це добрий крок для змін", – сказав Клопп.