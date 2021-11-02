Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Антоніо Конте найближчим часом офіційно буде представлений як новий головний тренер Тоттенгема.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Італієць планує посилити склад лондонської команди у зимове трансферне вікно.
Однією з основних трансферних цілей нового тренера "шпор" є нападник Фіорентини Душан Влахович.
Також Конте хотів би бачити у Тоттенгемі півзахисника Мілана Франка Кессі та захисників Стефана де Врея (Інтер) та Мануеля Ладзарі (Лаціо).
Раніше Конте вилетів у Лондон для підписання контракту з Тоттенгемом.