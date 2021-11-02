Прогноз на матч Реал – Шахтар: Фартовий француз для гірників

Джерело - Чемпіон.

3 листопада Шахтар проведе у Мадриді матч Ліги чемпіонів проти Реала (початок о 19:35). Результат цієї зустрічі важливий насамперед для гірників. За половину групового етапу команда здобула лише одну нічию і поки що жодного разу не забивала. Наразі аналітики Parimatch дають Шахтарю 8% на перемогу та 78% на виграш Реала (14% на нічию).

Зараз мадридці йдуть другим у чемпіонаті Іспанії, відстаючи від Реал Сосьєдад всього на одне очко. При цьому Реал ще має матч у запасі. Після матчу з Шахтарем галактикос провели три тури в Прімері, здобули дві перемоги, у тому числі і над Барселоною в гостях, і одного разу зіграли внічию.

Шахтар у чемпіонаті України поки що теж у ролі переслідувача лідера. Між Динамо та гірниками три очки. Після матчу з Реалом у Києві Шахтар провів дві зустрічі в УПЛ та одну у Кубку України, вигравши всюди із загальним рахунком 9:1.

В обох командах зараз є травмовані. Але для Реала це не така проблема, там вистачає виконавців найвищого рівня. А ось відсутність Педріньо для Шахтаря гостріше питання. До речі, судитиме матч француз Бенуа Бастьєн, з ним гірники чотири роки тому обіграли в Лізі чемпіонів Манчестер Сіті.

Цей матч багато в чому буде вирішальним для Шахтаря. Щоб продовжити боротьбу за місце у плей-офф турніру гірникам потрібна перемога. Минулого року команда вже показала, що вміє вигравати у Мадриді. Сподіваємося, цього разу історія повториться.