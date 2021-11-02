Ліонель отримав пошкодження у матчі за збірну Аргентини

Джерело - Infobae.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі вибув на невизначений термін через пошкодження коліна.

Про це повідомляє Infobae.

Аргентинець пропустить кілька найближчих матчів. Травму він отримав у матчі за збірну Аргентини з Венесуелою у вересні (3:1).

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34-річний гравець планує пройти курс реабілітації у клініці Мадрида.

Мессі має намір повністю відновитись до матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Бразилії, який відбудеться 17 листопада.

Нагадаємо, Мессі не вважає себе фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч.