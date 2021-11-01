Аргентинець вважає, що досяг головної мети в кар'єрі

Джерело - Diario Sport.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не є фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч.

Про це аргентинець розповів порталу Diario Sport.

"Чесно кажучи, я так не думаю. Мій найбільший приз – те, чого я зміг досягти зі збірною (виграш Кубка Америки - прим.). Після того, як я стільки років боровся, щоб досягти цього, це було найкраще, хоч би чого це коштувало", - заявив аргентинець.

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"Сьомий Золотий м'яч – це було б божевілля. Ну а якщо ні, нічого не станеться. Я вже досяг однієї з найголовніших цілей, і я дуже цьому радий. І нехай станеться те, що має статися", – сказав Мессі.

Нагадаємо, Мессі та Мбаппе пропустили тренування ПСЖ.