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Гармаш просто корисніший, ніж решта нападників, - Луческу

Сьогодні 13:15 402 0
Форвардам Динамо потрібно адаптуватися до стилю гри команди
Гармаш просто корисніший, ніж решта нападників, - Луческу
#Динамо, #Гармаш, #Луческу

Джерело - Sport Arena.

Нападник Динамо Денис Гармаш робить різницю в матчах за київський клуб.

Про це заявив тренер киян Мірча Луческу.

"Це гравець, який виходить та робить різницю. Він забиває голи, він показує приклад професіоналізму та відданості клубу, як треба битися за Динамо. Він просто корисніший, ніж решта нападників, він виходить, допомагає команді і забиває голи", - заявив "містер".

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"Решті форвардів, мабуть, потрібно ще більше часу провести з командою, щоб адаптуватися до стилю гри", – сказав Луческу.

Нагадаємо, Динамо вибило Маріуполь з Кубка України.

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