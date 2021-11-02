Гармаш просто корисніший, ніж решта нападників, - Луческу

Нападник Динамо Денис Гармаш робить різницю в матчах за київський клуб.

Про це заявив тренер киян Мірча Луческу.

"Це гравець, який виходить та робить різницю. Він забиває голи, він показує приклад професіоналізму та відданості клубу, як треба битися за Динамо. Він просто корисніший, ніж решта нападників, він виходить, допомагає команді і забиває голи", - заявив "містер".