 Динамо вибило Маріуполь з Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
Динамо вибило Маріуполь з Кубка України
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Динамо вибило Маріуполь з Кубка України

Сьогодні 18:51 539 0
Динамо вибило Маріуполь з Кубка України
Динамо вибило Маріуполь з Кубка України
#Динамо, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь у матчі 1/8 фіналу Кубка України вдома поступився Динамо.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь киян.

Кубок України 

1/8 фіналу, 27 жовтня

Маріуполь - Динамо 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Вербич, 0:2 - 33 Шабанов, 1:2 - 85 Очеретко

Маріуполь: Турбаєвський, Драмбаєв, Удод, Петерман, Холод (Стасюк, 46), Мишньов, Чех (Спіровський, 70), Топалов (Шостак, 58), Очеретько, Кащук (Микитишин, 81), В'юнник (Меліченко, 81).

Динамо Київ: Бойко, Караваєв, Шабанов, Забарний, Тимчик, Шапаренко (Шепелєв, 46), Сидорчук (Кендзьора, 77), Вербич, Лєднєв (Гармаш, 68), Антюх (Вітіньйо, 68), Шкурін (Рамірес, 46)

Попередження: Удод, 42, Стасюк, 65 - Шабанов, 51

Нагадаємо, Олександрія розібралася з Металістом 1925 в 1/8 Кубка України.

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