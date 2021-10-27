Динамо вибило Маріуполь з Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь у матчі 1/8 фіналу Кубка України вдома поступився Динамо.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь киян.
Кубок України
1/8 фіналу, 27 жовтня
Маріуполь - Динамо 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 16 Вербич, 0:2 - 33 Шабанов, 1:2 - 85 Очеретко
Маріуполь: Турбаєвський, Драмбаєв, Удод, Петерман, Холод (Стасюк, 46), Мишньов, Чех (Спіровський, 70), Топалов (Шостак, 58), Очеретько, Кащук (Микитишин, 81), В'юнник (Меліченко, 81).
Динамо Київ: Бойко, Караваєв, Шабанов, Забарний, Тимчик, Шапаренко (Шепелєв, 46), Сидорчук (Кендзьора, 77), Вербич, Лєднєв (Гармаш, 68), Антюх (Вітіньйо, 68), Шкурін (Рамірес, 46)
Попередження: Удод, 42, Стасюк, 65 - Шабанов, 51
Нагадаємо, Олександрія розібралася з Металістом 1925 в 1/8 Кубка України.