20 листопада легендарний півзахисник зіграє перший матч, як тренер каталонського клубу

Джерело - Diario Sport.

Призначення Хаві на посаду головного тренера Барселони відкладається.

Про це повідомляє Diario Sport.

Переговори між каталонським клубом та катарським Аль-Саддом, який зараз очолює Хаві, не завершені. Офіційно про призначення іспанця на посаду головного тренера "блаугранас" можуть оголосити у четвер чи п'ятницю.

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Виключено, що Хаві керуватиме Барсою у матчі 13-го туру Ла-Ліги проти Сельти, оскільки боси Аль-Садда хочуть, щоб Хаві керував командою у матчі наступного туру.

Через обставини, що склалися, першим матчем Хаві на чолі Барселони стане, швидше за все, гра з Еспаньйолом, яка відбудеться 20 листопада. Іспанець матиме можливість краще вивчити ситуацію в клубі під час паузи на матчі збірних.

Раніше Аль-Садд відмовився відпускати Хаві у Барселону.