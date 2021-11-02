Джерело - Diario Sport.
Призначення Хаві на посаду головного тренера Барселони відкладається.
Про це повідомляє Diario Sport.
Переговори між каталонським клубом та катарським Аль-Саддом, який зараз очолює Хаві, не завершені. Офіційно про призначення іспанця на посаду головного тренера "блаугранас" можуть оголосити у четвер чи п'ятницю.
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Виключено, що Хаві керуватиме Барсою у матчі 13-го туру Ла-Ліги проти Сельти, оскільки боси Аль-Садда хочуть, щоб Хаві керував командою у матчі наступного туру.
Через обставини, що склалися, першим матчем Хаві на чолі Барселони стане, швидше за все, гра з Еспаньйолом, яка відбудеться 20 листопада. Іспанець матиме можливість краще вивчити ситуацію в клубі під час паузи на матчі збірних.