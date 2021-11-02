Івуарієць зіткнувся з образами після перемоги над Манчестер Сіті

Джерело - The Athletic.

Поліція розпочала розслідування щодо расистських образ на адресу півзахисника Крістал Пелас Вілфріда Заа після матчу 10-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті (2:0).

Про це повідомляє The Athletic.

Івуарієць виклав скріншоти з Інстаграма, де люди писали йому образи – називали "мавпою", "нігером" та бажали смерті.

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Представник поліції підтвердив початок розслідування: "У суботу, 30 жовтня, поліція отримала повідомлення про расистські образи, розміщені того дня в соціальних мережах. Наразі проводиться розслідування, щоб встановити людей, які надіслали повідомлення, та їхнє місцезнаходження", - йдеться у повідомлені.