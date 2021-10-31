Манчестер Сіті - Крістал Пелес 0:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпiон.
У матчі 10-го туру англійської прем'єр-ліги Манчестер Сіті досить сенсаційно поступився Крістал Пелес.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 30 жовтня
Манчестер Сіті - Крістал Пелес 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Заа, 0:2 - 88 Галлахер
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Джерело - Чемпiон.
У матчі 10-го туру англійської прем'єр-ліги Манчестер Сіті досить сенсаційно поступився Крістал Пелес.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 30 жовтня
Манчестер Сіті - Крістал Пелес 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Заа, 0:2 - 88 Галлахер