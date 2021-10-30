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Сьогодні, 30 жовтня, відбулося 7 матчів англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 30 жовтня
Лестер - Арсенал 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Габріель, 0:2 - 18 Сміт-Роу
Бернлі - Брентфорд 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 4 Вуд, 2:0 - 32 Лоутон, 3:0 - 36 Корне, 3:1 - 79 Годдос
Ліверпуль - Брайтон 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 4 Хендерсон, 2:0 - 24 Мане, 2:1 - 41 Мвепу, 2:2 - 65 Троссард
Манчестер Сіті - Крістал Пелес 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Заа, 0:2 - 88 Галлахер
Ньюкасл - Челсі 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 65 Джеймс, 0:2 - 77 Джеймс, 0:3 - 81 Жоржиньо(П)
Вотфорд - Саутгемптон 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Адамс
Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Роналду, 0:2 - 64 Кавані, 0:3 - 86 Рашфорд