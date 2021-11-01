Конте вилетів у Лондон для підписання контракту з Тоттенгемом

Джерело - football24.ua.
Колишній тренер Челсі та Інтера Антоніо Конте вилетів до Лондона на фінальні перемовини з Тоттенгемом щодо майбутньої співпраці.
Про це повідомляє Sky Sports.
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Очікується, що сторони вже сьогодні, 1 листопада, підпишуть контракт на 2 роки. На посаді наставника "шпор" італійський фахівець замінить Нуну Ешпіріту Санту. Конте має досвід роботи в АПЛ, у 2016-2018 роках він очолював Челсі, з яким ставав чемпіоном.
Нагадаємо, Тоттенгем звільнив Ешпіріту Санту.