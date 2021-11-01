Скрипник пояснив погром Металіста 1925

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Металістом 1925 у 13 турі УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Враження від гри тільки позитивні, адже такий рахунок - 6:1 далеко не в кожному матчі буває. До кожного суперника ми намагаємося підійти з новими силами. У нас зараз важкий графік і він дає як гарну сторону медалі, так і не дуже. Коли ми граємо в Єврокубках і з топовими командами, то це безумовно тобі допомагає у внутрішньому чемпіонаті.

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Металіст 1925 дуже сильна команда, вони змогли забити швидкий гол у наші ворота, але ми не падали духом та змогли в короткий час реабілітуватися. Згодом вийшли вперед у рахунку та на цьому не зупинялись. Вилучення суперника тільки додало шансів на гідну перемогу.

Радіємо перемозі і приступаємо до підготовки до наступного матчу. Це той графік, до якого ми прагнули, але він і свої корективи вносить. Буквально за декілька хвилин до гри ми зробили вимушену заміну. Шкода, що Ловро Цвек травмувався, адже він останні ігри всі відіграв стабільно, але ми раді поверненню Віталія Вернидуба. Зараз намагаємося впроваджувати молодих гравців, ненадовго їх випускаємо, але вже простежується деяка ротація", - відзначив Скрипник.