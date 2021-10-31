Джерело - Чемпіон.
Зоря здобула розгромну перемогу над Металістом 1925 у рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 31 жовтня
Металіст 1925 - Зоря 1:6 (1:2)
Голи: 1:0 - 6 Ременюк, 1:1 - 9 Аллахяр, 1:2 - 38 Гладкий, 1:3 - 55 Аллахяр, 1:4 - 71 Гладкий, 1:5 - 77 Фрімпонг, 1:6 - 90+2 Алібеков
Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Кверкелія, Шершень, Ченбай, Габелок, Савін, Криськів, Батюшин(Фабіньо 70, Квакіч 79)), Ременюк(Протасов 79), Марлісон(Зубков 79)
Запасні: Шеліхов, Западня, Потімков, Кравченко, Задерака
Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Вернидуб, Снурніцин(Рейс 73), Громов(Нагнойний 72), Хомченовський, Булеца(Алібеков 81), Шахаб(Фрімпонг 76), Гладкий, Аллахяр(Крістіан 76)
Запасні: Жилкін, Руфаті, Сміян
Попередження: Шершень 4, Шахаб 8, Вернидуб 26, Хомченовський 35, Шершень 66
Червона картка: Шершень 66(друга жовта)
Нагадаємо, Рух та Олександрія не виявили сильнішого.