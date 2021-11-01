Поєдинок відбудеться у середу, 3 листопада, на стадіоні Сантьяго Бернабеу

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал прийматиме донецький Шахтар. УЄФА призначила на цей матч французьку бригаду арбітрів.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Головним суддею буде працювати Бенуа Бастьєн.

Лайнсменами на зустрічі Реал - Шахтар будуть Орельєн Бертомьє та Бенжамен Пажес. Жеремі Піньяр буде виконувати обов’язки четвертого арбітра.

Актуально: Реал - Шахтар: онлайн-трансляція

А ось на VAR буде працювати французько-німецький тандем: Віллі Делажо – головний відеорефері, а Саша Штегеманн – асистент.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у середу, 3 листопада, на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Шахтар двічі перемагав Реал у минулій Лізі чемпіонів.