 Визначився арбітр матчу Ліги чемпіонів Реал - Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
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На матчі Реал - Шахтар працюватиме французький арбітр

Сьогодні 11:57 229 0
Поєдинок відбудеться у середу, 3 листопада, на стадіоні Сантьяго Бернабеу
На матчі Реал - Шахтар працюватиме французький арбітр
#Ліга чемпіонів, #Реал, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал прийматиме донецький Шахтар. УЄФА призначила на цей матч французьку бригаду арбітрів.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Головним суддею буде працювати Бенуа Бастьєн.

Лайнсменами на зустрічі Реал - Шахтар будуть Орельєн Бертомьє та Бенжамен Пажес. Жеремі Піньяр буде виконувати обов’язки четвертого арбітра.

  АктуальноРеал - Шахтар: онлайн-трансляція

А ось на VAR буде працювати французько-німецький тандем: Віллі Делажо – головний відеорефері, а Саша Штегеманн – асистент.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у середу, 3 листопада, на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Шахтар двічі перемагав Реал у минулій Лізі чемпіонів.

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