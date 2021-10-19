Шахтар двічі перемагав Реал у минулій Лізі чемпіонів

Сьогодні донецький Шахтар на НСК Олімпійському прйматиме мадридський Реал у третьому турі групи D Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група D

У минулорічному розіграші гірники також грали в квартеті з вершковими. Обидві гри Шахтар виграв, виграв яскраво, продемонструвавши дуже якісний футбол. До того ж, у першій грі в Мадриді (2:3) гірники грали без провідних гравців (Матвієнко, Кривцов, Тайсон, Коваленко, Алан Патрік, Сткпаненко - ред.), які вибули через Covid-19. Уже на 42-й хвилині гірники вели в рахунку 0:3, у другому таймі Реал зумів двічі забити, але матч залишився за чинним чемпіоном Українни.

Реал – Шахтар 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 29' Тете, 0:2 – 33' Варан (автогол), 0:3 – 42' Соломон, 1:3 – 54' Модрич, 2:3' – 59 Вінісіус

У домашній грі зі складом у підопічних Каштру проблем було менше та обійшлося без корвалольної кінцівки - 2:0.

Шахтар - Реал 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57' Дентіньйо, 2:0 - 82' Соломон

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