УПЛ. Рух та Олександрія не виявили сильнішого в 13 турі

Джерело - Чемпіон.
Рух та Олександрія розписали мирову в рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 31 жовтня
Рух - Олександрія 0:0
Рух: Паньків, Руніч(Кузик 58), Сич, Карасюк, Федорчук(Притула 76), Білий, Альваренга, Мисик, Борячук(Кондраков 58), Таллес(Стаменковіч 86), Мартинюк
Запасні: Бандура, Сапуга, Дідик, Лях, Гагун
Олександрія: Білик, Бабогло, Калюжний, Спінеллі(Устименко), Третьяков, Мірошніченко, Кирюханцев(Кожушко 68), Демченко(Мустафаєв), Цуріков, Рибалка, Дубра
Запасні: Горох, Мельник, Бухал, Копина
Попередження: Руніч 15, Сич 36, Демченко 67, Устименко 70, Калюжний 71, Бабогло 75, Альваренга 84, Кузик 90+1, Кузик 90+3
Червона картка: Кузик 90+3 (друга жовта)
Нагадаємо, Львів вирвав перемогу у Колоса.