УПЛ. Львів вирвав перемогу у Колоса

Джерело - Чемпiон.
У матчі 13-го туру УПЛ Львів здобув виїзну перемогу над Колосом.
Олександр Романчук забив вирішальний гол на 83-й хвилині.
Чемпіонат України, УПЛ
13 тур
31 жовтня
Колос - Львів 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 83 Романчук
Колос: Волинець, Ром, Саків, Петров, Нурієв (Ренан 57), Мілько, Чурко (Сантос 80), Павловець, Таде, Сітчінава (Лисенко 57), Ільїн (Костышин 80)
ФК Львів: Ільющенков, Довгий, Лека, Брікнер, Ніч (Крушинський 68), Романчук, Якимець, Бусько (Семенів 68), Ременяк (Тавареш 61), Антві, Політило
Попередження: Таде (21) – Романчук (16), Довгий (40), Крушинський (71), Політило (73)