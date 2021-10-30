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Динамо - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 18:36 65 0
Динамо - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів 2021/22, група E, 4-й тур
20 жовтня

Динамо (Київ, Україна) - Барселона (Барселона, Іспанія)
НСК Олімпійський, 22:00

Київське Динамо в 4 турі Ліги чемпіонів прийматиме на НСК Олімпійському іспанську Барселону. Гра відбудеться у вівторок, 2 листопада о 22:00 за київським часом.

Динамо

Підопічні Луческу продовжують впевнено лідирувати в чемпіонаті України. Після матчу в Барселоні (1:0) в 3 турі кияни встигли зіграти три матчі та в усіх здобули перемоги: 2 -  у чемпіонаті УПЛ (Дніро-1 (2:0), Маріуполь (2:3) і одну в Кубку (Маріуполь (1:2).

У Лізі чемпіонів справи в команди не такі радісні як у внутрішній першості. У киян - 1 очко в трьох турах і жодного забитого голу. Поразка від Барселона фактично означатиме втрату навіть примарних шансів бодай на плеф-оф Ліги Європи.

Лазарет Динамо не поповнився за останні півтора тижні, тому Луческу зможе розраховувати на усіх лідерів команди.

UPD. Уже під час написання тексту стало відомо, що лівий захисник Динамо Віталій Миколенко не зіграє з Барселоною - футболіст пропустить біля двох тижнів.

Барселона

Головна новина з табору каталонців - звісно ж відставка Рональда Кумана. Керманича звільнили після невдалого старту як у чемпіонаті Іспанії (9 місце після 10 турів), так і в Лізі чемпіонів - єдину перемогу футболісти Барселони здобули якраз над Динамо в 3 турі. 

Барселона програла останні дві гри в чемпіонаті - Реалу (1:2) і Райо Вальєкано (1:0).

Через травми не зможуть допомогти каталонцям Дембеле, Братвейт і Педрі. Також під питання участь у грі Фаті та Френкі де Йонга, які через пошкодження пропустили останню гру з Райо Вальєкано.

Особисті зустрічі

Команди зіграли між собою 13 матчів - 9 перемог у Барселони, 3 - у киян, 1 гра завершилась нічиєю.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): очікуйте напередодні гри...

Серхі Бархуан (в.о. головного тренера Барселони): очікуйте напередодні гри...

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Де Пена, Гармаш.

Барселона: тер Штеген, Роберто, Піке, Гарсія, Альба, Бускетс, Коутінью, Гаві, Дест, Депай, де Йонг.

Цифри і факти

Барселона виграла у Динамо п'ять останніх матчів із різницею м'ячів 11 - 2;

 Динамо двічі перемагало суперника на власному полі (у 1993 та 1997 роках);

 У минулій ЛЧ Барселона розгромила киян у Києві - 0:4;

 Поразка від Барселони у попередньому турі ЛЧ довела безвиграшну серію киян у матчах із клубами із чемпіонату Іспанії до 19 матчів - 7 нічиїх і 12 поразок. Останні чотири домашні зустрічі з ними принесли динамівцями поразки із загальним рахунком 1:10;

 Динамо востаннє перемагало клуби з Іспанії у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-1998/99, коли обіграло Реал - 2:0 (заг. - 3:1);

 Барса виграла лише дев'ять із останніх 22 єврокубкових матчів на виїзді - 8 нічих, 5 поразок, хоча до поразки від Бенфіки не програвала в гостях упродовж восьми зустрічей - 5 перемог і 3 нічиї.

Прогноз букмекерів

Букмекери не вірять у Динамо. Коефіцієнт на перемогу Динамо - 5,8, на перемогу Барселони - 1,56, на нічию - 4,4.

Прогноз Чемпіона

Перемога гостей - 1:3.

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