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Роналду: Мене не турбує критика

Сьогодні 11:30 94 0
Роналду розповів про реакцію команди на гучне фіаско у грі з Ліверпулем
Роналду: Мене не турбує критика

Джерело - Чемпiон.

Гравці манчестер Юнайтед були пригнічені після розгрому від Ліверпуля.

Про це сказав нападник МЮ Кріштіану Роналду.

Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 0:3. Огляд матчу

"Перед грою ми розуміли, що позаду важкий тиждень через результат, якого ми не очікували. Команда була під тиском, була трохи пригнічена, але ми знали, що сьогодні зможемо добре відповісти. Ми зіграли добре, чудово розпочали гру. Звичайно, моя робота – допомагати команді досвідом, голами, передачами і я зробив це сьогодні. Мені дуже приємно. З погляду команди, на мою думку, була неймовірна гра.

Критика завжди є. Мене це не турбує. Я 18 років граю у футбол, тому знаю, що одного дня люди скажуть, що ми ідеальні, а іншого дня – що ми лайно. Я знаю це, треба впоратися з подібними речами. Але справді краще, коли тебе хвалять і задоволені тобою. Іноді життя таке, часом треба пережити погані моменти", – наводить слова Роналду офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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