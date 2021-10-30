УПЛ. Шахтар без проблем переміг Десну в 13 турі

Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув розгромну перемогу над Десною в рамках 13 туру української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 4:1.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 30 жовтня
Шахтар - Десна 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 9 Соломон, 1:1 - 23 Безбородько, 2:1 - 27 Судаков, 3:1 - 62 Тете, 4:1 - 63 Фернандо
Шахтар: Трубін, Додо(Конопля 73), Марлон(Кривцов 74) Степаненко(Марлос 65), Майкон, Тете, Соломон, Судаков, Ісмаїлі (Матвієнко 65), Бондар, Фернандо(Мудрик 65)
Запасні: Пятов, Антоніо, Дентиньо, Бондаренко
Десна: Литовка, Жук(Тотовицький 79), Сафронов, Цимбалюк, Домбровський, Арвеладзе(Масалов 69), Калітвінцев(Шевцов 85), Картушов, Безбородько(Будківський 79), Селін, Юрченко(Завійський 69)
Запасні: Мисак, Ковтун, Белич, Дегтярьов
Попередження: Степаненко 51, Бондар 70
Нагадаємо, Динамо з дублем Сидорчука обіграло Маріуполь.