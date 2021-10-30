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Миколенко пропустить два тижні через травму

Сьогодні 20:08 208 0
Мірча Луческу розповів про стан лівого захисника Динамо
Миколенко пропустить два тижні через травму
#Миколенко, #Динамо, #УПЛ, #Луческу

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Захисник Динамо Віталій Миколенко змушений пропустити два тижні через пошкодження.

Про це заявив головний тренер киня Мірча Луческу.

"На жаль, Миколенко буде щонайменше два тижні відсутній через травму. Виходячи з подій на полі, я хотів подивитися, хто ще може зіграти на його позиції, якщо раптом Караваєв не зможе чи втомиться", - заявив Луческу.

2 листопада Динамо зіграє з Барселоною в 4 турі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Динамо з дублем Сидорчука обіграло Маріуполь.

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