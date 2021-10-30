Джерело - офіційний сайт Динамо.
Захисник Динамо Віталій Миколенко змушений пропустити два тижні через пошкодження.
Про це заявив головний тренер киня Мірча Луческу.
"На жаль, Миколенко буде щонайменше два тижні відсутній через травму. Виходячи з подій на полі, я хотів подивитися, хто ще може зіграти на його позиції, якщо раптом Караваєв не зможе чи втомиться", - заявив Луческу.
2 листопада Динамо зіграє з Барселоною в 4 турі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Динамо з дублем Сидорчука обіграло Маріуполь.