Захисник Динамо Віталій Миколенко змушений пропустити два тижні через пошкодження.

Про це заявив головний тренер киня Мірча Луческу.

"На жаль, Миколенко буде щонайменше два тижні відсутній через травму. Виходячи з подій на полі, я хотів подивитися, хто ще може зіграти на його позиції, якщо раптом Караваєв не зможе чи втомиться", - заявив Луческу.