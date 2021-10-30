 Баварія розгромила Уніон. Результати матчів 10 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
Динамо з дублем Сидорчука обіграло Маріуполь у 13 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 467
Динамо - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:36 68
Халеп знищила Костюк у півфіналі турніру в Румунії
Сьогодні 18:18 189 1
АПЛ. Манчестер Сіті - Крістал Пелес: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:57 794
УПЛ. Шахтар - Десна: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:55 1984
Відео дня. 97-річний українець зіграв у теніс з Надалем
Сьогодні 15:17 347
Костюк знищила чинну чемпіонку US Open на шляху у півфінал турніру у Румунії
Вчора 20:32 1503 1
Український боксер Мартон з перемоги розпочав чемпіонат світу у Сербії
Вчора 19:41 628
УЄФА заборонив ПФК Львів брати участь в єврокубках до 2021 року
Вчора 17:58 2976 2
Хаві очолить Барселону перед матчем із Сельтою
Вчора 17:51 793
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Марадоні виповнився б 61 рік: еволюція та найкращі голи
Марадоні виповнився б 61 рік: еволюція та найкращі голи Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:41 5974
Зірка НБА повернувся з роздягальні та подарував дівчинці майку в її день народження
Зірка НБА повернувся з роздягальні та подарував дівчинці майку в її день народження Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:33 141
Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА
Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:33 270
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:39 12906 1
Депай зворушливо попрощався з Куманом, згадавши дитинство
Депай зворушливо попрощався з Куманом, згадавши дитинство Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:32 189
Відео дня. 97-річний українець зіграв у теніс з Надалем
Відео дня. 97-річний українець зіграв у теніс з Надалем Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:17 347
Ракицький забив фантастичний гол зі штрафного в РПЛ
Ракицький забив фантастичний гол зі штрафного в РПЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:47 781
Арена Львів святкує день народження - на ній збірна України зіграла один із найкращих матчів в історії
Арена Львів святкує день народження - на ній збірна України зіграла один із найкращих матчів в історії Андрій Твердохліб
Вчора 19:35 1013
Шевченко зворушливо привітав сина з днем народження
Шевченко зворушливо привітав сина з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 18:58 916 1
Дівчина дня. Запальна брюнетка з вогняним інстаграмом - Аліна Буяльська
Дівчина дня. Запальна брюнетка з вогняним інстаграмом - Аліна Буяльська Андрій Твердохліб
Вчора 17:29 2140
Луческу - персона нон-грата: фанати Динамо продовжують цькувати тренера
Луческу - персона нон-грата: фанати Динамо продовжують цькувати тренера Андрій Твердохліб
Вчора 17:04 897 1
Соромно має бути його партнерам, які тиснуть йому руку: український футболіст засудив камінг-аут Кавалло
Соромно має бути його партнерам, які тиснуть йому руку: український футболіст засудив камінг-аут Кавалло Андрій Твердохліб
Вчора 16:27 1177
У 2006 році вад дер Сар відбив три пенальті в грі з Манчестер Юнайтед, а сьогодні святкує день народження
У 2006 році вад дер Сар відбив три пенальті в грі з Манчестер Юнайтед, а сьогодні святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 14:20 590
Лідер київського Динамо вдруге став батьком
Лідер київського Динамо вдруге став батьком Андрій Твердохліб
Вчора 12:26 749
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006 Андрій Твердохліб
Вчора 12:16 1058
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:37 Футбол Баварія розгромила Уніон, Боруссія Д переграла Кельн. Результати матчів 10 туру Бундесліги 101
18:36 Футбол Динамо - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 68
18:18 Теніс Халеп знищила Костюк у півфіналі турніру в Румунії 189 1
18:09 Футбол Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар: матч-центр 479
18:08 Футбол Аталанта з Маліновським вирвала нічию в Лаціо. Результати матчів 11 туру Серії А 179
18:05 Футбол Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 609
18:04 Футбол Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: матч-центр 1636
17:54 Футбол Металіст близький до трансферу Пауліньйо з Сан-Паулу 161
17:43 Футбол Прикарпаття здобуло вольову перемогу над Ужгородом в 16 турі Першої ліги 139
17:41 Блог Марадоні виповнився б 61 рік: еволюція та найкращі голи 5977
17:33 Блог Зірка НБА повернувся з роздягальні та подарував дівчинці майку в її день народження 143
17:29 Футбол Луческу: У матчі з Маріуполем повелися як любителі, а не професіонали 230
17:16 Пряма трансляція Серія А. Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція. LIVE 1246
17:11 Футбол Реал у більшості здолав Ельче. Результати 12 туру Ла-Ліги 172
16:57 Пряма трансляція АПЛ. Манчестер Сіті - Крістал Пелес: онлайн-трансляція. LIVE 794
16:55 Футбол Арсенал переграв Лестер. Результати 10 туру АПЛ 223
16:55 Пряма трансляція УПЛ. Шахтар - Десна: онлайн-трансляція. LIVE 1984
16:46 Пряма трансляція Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: онлайн-трансляція. LIVE 2609
16:41 Футбол Зінченко залишився у запасі Манчестер Сіті на матч з Крістал Пелес 156
16:33 Блог Шахтар нарешті отримав свій кубок УЄФА 271
16:29 Футбол Маріуполь - Динамо 2:3. Огляд матчу 555
16:13 Футбол Судаков та Бондар вийдуть у старті Шахтаря на матч з Десною 296
15:53 Футбол Динамо з дублем Сидорчука обіграло Маріуполь у 13 турі УПЛ 467
15:39 Баскетбол Харківські Соколи розгромили Черкаські Мавпи у Суперлізі 224
15:39 Блог Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 12909 1

Баварія розгромила Уніон, Боруссія Д переграла Кельн. Результати матчів 10 туру Бундесліги

Сьогодні 18:37 101 0
Вольфсбург здолав Баєр
Баварія розгромила Уніон, Боруссія Д переграла Кельн. Результати матчів 10 туру Бундесліги
#Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 жовтня, відбулося 5 матчіву рамках 10 туру німецької Бундесліги.

Лідер чемпіонату Баварія розгромила Уніон. Боруссія Дортмунд та Фрайбург, які йдуть слідом в турнірній таблиці, також здобули перемоги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

10 тур, 30 жовтня

Армінія - Майнц 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Лі Дже Сон, 1:1 - 42 Лаурсен

Баєр - Вольфсбург 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Нмеча, 0:2 - 51 Арнольд

Боруссія Дортмунд - Кельн 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Азар, 2:0 - 64 Тіггес

Уніон Берлін - Баварія 2:5 (1:3)

Голи: 0:1 - 15 Левандовський(П), 0:2 - 23 Левандовський, 0:3 - 35 Сане, 1:3 - 43 Гіссельман, 1:4 - 61 Коман, 2:4 - 65 Раєрсон, 2:5 - 79 Мюллер

Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 автогол Аста, 2:0 - 39 Хефлер, 2:1 - 74 Левелінг, 3:1 - 79 Гріфо(П)

Сьогодні, 30 жовтня, у Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Айнтрахт - РБ Лейпциг

Коментарі ()