Вольфсбург здолав Баєр

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 жовтня, відбулося 5 матчіву рамках 10 туру німецької Бундесліги.

Лідер чемпіонату Баварія розгромила Уніон. Боруссія Дортмунд та Фрайбург, які йдуть слідом в турнірній таблиці, також здобули перемоги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга



10 тур, 30 жовтня

Армінія - Майнц 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Лі Дже Сон, 1:1 - 42 Лаурсен

Баєр - Вольфсбург 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Нмеча, 0:2 - 51 Арнольд

Боруссія Дортмунд - Кельн 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Азар, 2:0 - 64 Тіггес

Уніон Берлін - Баварія 2:5 (1:3)

Голи: 0:1 - 15 Левандовський(П), 0:2 - 23 Левандовський, 0:3 - 35 Сане, 1:3 - 43 Гіссельман, 1:4 - 61 Коман, 2:4 - 65 Раєрсон, 2:5 - 79 Мюллер

Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 автогол Аста, 2:0 - 39 Хефлер, 2:1 - 74 Левелінг, 3:1 - 79 Гріфо(П)

Сьогодні, 30 жовтня, у Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Айнтрахт - РБ Лейпциг