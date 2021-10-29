Джерело - fcdynamo.com.
Динамо взяло 22 футболісти на матч 13-го туру УПЛ проти Маріуполя.
Про це повідомляє пресслужба киян.
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У заявці відсутні Віталій Миколенко та Владислав Супряга:
Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;
Захисники: Шабанов, Тимчик, Забарний, Караваєв, Сирота, Кендзьора;
Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Лєднєв, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Вербич, Вітіньйо, де Пена, Буяльський;
Нападники: Гармаш, Рамірес, Шкурін.
Матч Маріуполь - Динамо відбудеться у суботу, 30 жовтня, у Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка, початок – о 14:00.