Динамо із 22 футболістами відправилось у Маріуполь

Динамо взяло 22 футболісти на матч 13-го туру УПЛ проти Маріуполя.

Про це повідомляє пресслужба киян.

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У заявці відсутні Віталій Миколенко та Владислав Супряга:

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;

Захисники: Шабанов, Тимчик, Забарний, Караваєв, Сирота, Кендзьора;

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Лєднєв, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Вербич, Вітіньйо, де Пена, Буяльський;

Нападники: Гармаш, Рамірес, Шкурін.

Матч Маріуполь - Динамо відбудеться у суботу, 30 жовтня, у Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка, початок – о 14:00.