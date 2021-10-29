Фанати вчергове нагадали Луческу про себе

Джерело - Чемпіон.

Активні вболівальники київського Динамо продовжують нагадувати своє негативне, м'яко кажучи, ставлення до головного тренера команди Мірчі Луческу.

Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря

Під час виізної гри в 1/8 фіналу Кубка України вболівальники вивісили банер на адресу румунського спеціаліста.

"Ми завжди і всюди будемо нагадувати, що луческу (мовою оригінала - ред) - ганебна пляма у історії нашого клубу і ми ніколи цього не пробачимо Суркісам", - підписали світлину ультрас.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року, чим викликав неводоволення певної частини вболівальників команди, які не можуть йому пробачити донецьку епопею.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua