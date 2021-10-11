Челсі готовий повернути Едена Азара

Джерело - Чемпiон.

Керівництво Челсі відкрито до переговорів з мадридським Реалом по поверненню вінгера Едена Азара.

Про це повідомляє El Nacional.

30-річний бельгієць виступав за Синіх в 2012-19 роках, сумарно відігравши за Челсі 352 матчі, в яких забив 110 голів і зробив 92 результативні передачі.

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Після свого переходу в Реал в 2019 році Еден Азар так і не став основним на Сантьяго Бернабеу. Він забив лише п’ять голів за Бланкос в 51 матчі.

Челсі лідирує в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги після семи зіграних турів. У наступному матчі команда Томаса Тухеля зіграє проти Брентфорда 16 жовтня.