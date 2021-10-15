Забарний та Мудрик не отримають премію Golden Boy

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні стали відомі фіналісти престижної відзнаки Golden Boy-2021. Українці Ілля Забарний та Михайло Мудрик опинилися за бортом віртуального змагання.



Перелік фіналістів виглядає наступним чином: Карім Адейємі (Зальцбург), Джуд Беллінгем, Джованні Рейна (обоє – Боруссія Д.), Едуардо Камавінга (Реал), Шарль Де Кетеларе (Брюгге), Гаві, Педрі (обоє – Барселона), Браян Хілль (Тоттенгем), Раян Гравенберх, Юрр’єн Тімбер (обоє – Аякс), Мейсон Грінвуд (МЮ), Даніель Мальдіні (Мілан), Джамал Мусіала (Баварія), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пікколі (Аталанта), Єремі Піно (Вільярреал), Родріго (Реал), Букайо Сака (Арсенал), Вілліам Саліба (Марсель) та Флоріан Вірц (Байєр).

Офіційно переможця оголосять 13 грудня на галаконцерті у Турині (Італія).

Golden Boy - це щорічний футбольний приз найкращому футболісту Європи до 21 року. Нагорода була заснована головним редактором газети Tuttosport і вручається з 2003 року. Першим володарем став Рафаел ван дер Варт, який тоді виступав за Аякс.



Переможця визначають серед 40 молодих гравців віком до 21 року, які досягли успіху протягом року та грали в найвищому дивізіоні будь-якої з країн Європи.

Журналістське журі, яке складається з 40 міжнародних футбольних фахівців, що представляють найавторитетніші газети 22 європейських країн, вирішує, кому віддати нагороду. До суддівського комітету входять, наприклад, представники таких відомих видань, як Bild, Marca, L'Equipe, Times та A Bola.

Найвідоміші переможці: Ерлінг Голанд (чинний), Маттейс де Лігт, Кільян Мбаппе, Поль Погба, Ліонель Мессі, Вейн Руні.

Українці поки жодного разу не вигравали дану премію, але в різні роки до розширеного переліку претендентів потрапляли, зокрема, Віктор Коваленко, Георгій Цитаїшвілі та Анатолій Трубін.

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